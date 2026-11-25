Divinité la plus méconnue du panthéon olympien, Hadès est trop souvent réduit à une figure sombre et cruelle. Pourtant, au coeur des profondeurs souterraines se révèle un dieu complexe, juste et protecteur des âmes. Unique dans le paysage francophone, le livre que vous tenez entre les mains déconstruit les idées reçues pour offrir une immersion à la fois historique et mythologique. Que nous révèlent les attributs d'Hadès, entre son célèbre casque d'invisibilité et un bident que nulle source antique ne lui attribue ? Comment le rapt de Perséphone était-il perçu par les Grecs de l'Antiquité ? Des rives de l'Achéron aux secrets de l'orphisme, cet ouvrage vous guide à travers la cartographie des Enfers, les rites funéraires oubliés et les mystères de l'Après-Vie. S'appuyant sur une étude rigoureuse des textes de Platon, d'Homère et d'Hésiode, l'autrice propose un guide indispensable pour comprendre que, loin d'être un lieu de pur châtiment, le royaume d'Hadès est avant tout celui du passage, du renouveau et de l'équilibre.