En suivant les traces d'un conte de fées, Romeade s'égare jusqu'au château de glace de Larmanilla, le célèbre Enchanteur de la Glace. Après avoir réussi à cuisiner une soupe magique, Romeade est engagé en tant que chef cuisinier par le magicien. Mais Larmanilla, exigeant, capricieux et gâté, n'est pas un sorcier facile à contenter. Le talent du jeune cuisinier parviendra-t-il à faire fondre le froid magicien ? Entre l'enchanteur des neiges et le doux cuisinier, une romance qui va vous faire fondre !