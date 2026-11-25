Sanha fait sa rentrée à la Spirit Academy, l'école des stars de la K-pop ! Son rêve ? Devenir une idole, comme sa grande soeur Siyoon ! Mais le chant et la danse ne sont pas les seules disciplines enseignées dans cette école. Ici, les jeunes artistes apprennent aussi... à chasser les monstres ! Entre la musique, la magie et les combats, Sanha parviendra-t-elle à surmonter sa timidité pour relever tous les défis qui se présenteront à elle ? La nouvelle série K-pop de la Bibliothèque Rose ! - Pour tous les fans de K-pop et de culture coréenne. - Une série pleine d'amitié, de musique, de magie... et de monstres ! - 224 pages illustrées. Dès 10 ans.