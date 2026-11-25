Le livre du cardinal Bona, Trésor de la Sainte Messe, constitue un véritable trésor retrouvé, entièrement consacré à la célébration de la messe. Le cardinal Bona, éminent prélat italien du XVIIe siècle, mort en odeur de sainteté, explique ce qu'est la messe afin de mieux la connaître et l'apprécier, de mieux s'y préparer, de mieux la célébrer, en un mot d'en vivre pleinement selon la Tradition de l'Eglise. C'est la possibilité de retrouver une véritable intériorité liturgique profitable tant au célébrant qu'aux fidèles. Un saint prêtre célébrant saintement forme des saints !