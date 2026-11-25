Neuf mois en orbite autour de la Terre, propulsée à la vitesse vertigineuse de 28 000 km/h... A bord de la Station spatiale internationale, Sophie Adenot a concrétisé un rêve et vécu une exceptionnelle aventure humaine, devenant ainsi la deuxième femme française à s'envoler pour l'espace. Derrière cet accomplissement fascinant se cache le travail acharné de toute une vie. Cette biographie révèle le parcours d'une femme au profil d'excellence : ingénieure, pilote de chasse et d'hélicoptère, militaire aguerrie, enseignante de yoga, polyglotte parlant couramment quatre langues... Une vie d'exigence et de passion qui a hissé Sophie Adenot au sommet de la conquête spatiale. Découvrez l'histoire d'une pionnière qui a su rester simple et authentique, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.