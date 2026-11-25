Le meurtre d'un musicien pop, un enfant battu kidnappé par la meurtrière présumée, le crack et le sida sortent une dernière fois Dave Brandstetter de sa retraite. Ainsi que le manuscrit d'un vieil ami : il met en question d'ex-compagnons de collège qui, depuis, ont fait leur chemin, mais à quel prix ? Avec Un pays de vieux, Joseph Hansen met un terme définitif aux aventures de son détective homosexuel, et dit un adieu bouleversant à un pays qui a vieilli trop vite, en oubliant les idéaux de sa jeunesse.