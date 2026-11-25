Le canon de l'histoire de l'art occidental a souvent représenté l'adolescence au féminin comme une phase éphémère, tendre et candide. Une fugace période de transition. En tant que muse éternelle, la "jeune fille" était en général anonyme dans l'histoire de l'art, tout au plus "fille de" . Elle joue au piano, tient un chaton, croise sagement les mains sur les genoux : son attitude et ses attributs évoquent la vertu et l'innocence. Une présence discrète, qui ne gêne personne, qui est simplement là. L'art qui met véritablement en exergue "l'être fille" est le plus souvent déconsidéré : il serait trop sentimental ou manquerait de rigueur intellectuelle. Cette banalisation mésestime la profondeur émotionnelle, psychologique et politique que le sujet peut offrir à des artistes. Dans ce catalogue d'exposition, "l'être fille" n'est pas un thème, mais une façon de le voir, de s'en souvenir et de le représenter à travers le regard d'artistes, de stylistes, de photographes et de cinéastes. L'avenir dépend de la manière dont nous accompagnons et soutenons les adolescent·es aujourd'hui. Hélas, pour bien trop d'entre elles et eux, cet avenir est incertain. Partout sur la planète, l'inégalité entre les sexes, la pauvreté, les conflits et une discrimination profondément enracinée privent les filles d'opportunités avant même que celles-ci ne puissent se présenter à elles. Ce projet s'adresse aussi à elles. Il nous rappelle que représenter et raconter des histoires par le biais de l'art, de la mode et de la culture sont essentiels pour donner de la visibilité. Il a été élaboré en dialogue avec des adolescent·es dans un esprit d'inclusivité de tout le spectre du genre et des personnes LGBTQIA+.