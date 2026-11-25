Retour aux sources pour Agatha Christie dans les années 1959-1964 : Hercule Poirot et Miss Marple plus présents que jamais, et la vieille Angleterre au premier plan. C'est en effet dans un collège privé de jeunes filles que Poirot enquête dans Le Chat et les Pigeons, tandis que Le Cheval pâle entraîne ses héros du quartier londonien très chic de Mayfair jusqu'à un petit village du Dorset peuplé de sorcières... Et si Miss Marple découvre les fastes de Hollywood - Le miroir se brisa -, c'est toujours aux environs de St Mary Mead, dans la villa d'une star retirée des écrans et passée de vie à trépas de façon fort opportune. Une curiosité dans ce florilège d'aventures anglaises : le séjour aux Caraïbes de la vieille demoiselle, loin des frimas de l'hiver britannique, roman dans lequel Jane la sagace découvre que Le major parlait trop... Ouvres traduites de l'anglais par Jean-Michel Alamagny, Michel Averlant, Janine Lévy et Jean-Marc Mendel