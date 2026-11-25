Reçue sans qu'on la demande, nous devons nous approprier notre vie. L'amour que l'Homme heureux lui porte est le fruit d'un travail sur la façon dont il prend les choses - ou plutôt : sur la façon dont il apprend à moins prendre les choses pour les accueillir mieux. Avec ce livre, l'auteur nous accompagne dans ce travail. Il nous invite à consentir à la vie, à lui offrir un oui à sa mesure - ample comme le sont nos peines, surabondant à la mesure de nos joies. Un oui qui révèlera ce que la vie est pour chacun : un présent.