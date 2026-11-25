D'Aurillac à Cherbourg, de Renoir à Magritte, en chanson, au cinéma, en Angleterre, au Japon ou à travers la France : l'indispensable parapluie et sa cousine l'ombrelle sont partout... "Rayonnants Parapluies" est un beau livre (70 entrées sous forme d'abécédaire, près de 200 images couleur) à prix accessible (24 € TTC) qui offre un panorama complet sur un objet universel du quotidien finalement méconnu : son histoire, sa technique, sa géographie, ses symboles ; la passion des artisans, l'inspiration des artistes, des anecdotes étonnantes...