Quand l'hiver enveloppe le monde de silence, il devient un temps précieux pour revenir à soi, protéger son énergie et rallumer sa lumière intérieure. Mes Petits Rituels d'Hiver rassemble des pratiques simples et symboliques pour accompagner cette saison de passage : purification, apaisement, protection, libération émotionnelle et reconnexion aux forces invisibles. A travers des gestes concrets, des intentions, des prières et des objets rituéliques, ce livre aide à vivre l'hiver comme une période de transformation douce et profonde. Un rituel consacré à l'Archange Gabriel vient éclairer le chemin, tandis qu'un rituel spécial pour la nouvelle année permet de fermer un cycle, déposer l'ancien et ouvrir la porte à un renouveau plus lumineux. Un petit guide inspirant pour traverser l'hiver autrement, avec confiance, présence et chaleur intérieure.