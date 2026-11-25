Et si notre amie la Lune nous livrait ses secrets ? Connexion avec la Lune est un petit oracle sensible et intuitif pour ressentir ses messages, écouter sa voix intérieure et retrouver un lien plus clair avec les cycles lunaires. Chaque carte accompagne un moment de vie : un temps pour décider, un temps pour agir ou se poser, un temps pour s'alléger, comprendre ce qui se joue en soi et avancer avec plus de confiance. Porté par une esthétique douce, céleste et féminine, cet oracle parle à celles et ceux qui cherchent un support simple, poétique et accessible pour leurs tirages du quotidien. La Lune devient ici une présence familière, une compagne de passage, un miroir subtil de l'intuition, des émotions et des changements intérieurs. Un oracle lumineux pour se reconnecter à son ressenti, accueillir les signes de la nuit et laisser la sagesse lunaire éclairer le chemin.