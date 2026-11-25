Et si l'enseignement de Jésus avait été réduit à une morale, alors qu'il porte en lui l'une des plus grandes clés de transformation de l'être humain ? Derrière les paroles connues, les paraboles, les guérisons et le mystère de la Résurrection se cache une science spirituelle profonde, capable d'éclairer la vie, la souffrance, l'amour, le pardon, la mort et la destinée de l'âme. Jésus ne vient pas seulement consoler l'homme. Il vient réveiller en lui une force nouvelle, une lumière intérieure capable de traverser les épreuves sans se laisser détruire par elles. A travers une lecture inspirée des grands textes de Rudolf Steiner, ce livre révèle le sens caché des Evangiles, la puissance du Christ, le mystère du Golgotha et la naissance de l'homme nouveau. Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui sentent que le message de Jésus dépasse les dogmes, les habitudes religieuses et les interprétations trop humaines.