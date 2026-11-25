Le secret de Gantaï est un étourdissant chassé-croisé où amour et amitié se confondent et perdent leurs limites. Sara, Zack, Nathan sont les personnages qui gravitent autour de Gantaï, artiste déroutant par son ambiguïté et sa force de création rare. Gantaï évolue parmi les sculptures qu'il crée, dans le vertige des identités et des genres qu'il convoque. Gantaï nous mène dans des tourbillons sensibles, lui qui irradie par sa simple présence. Un roman qui nous fait comprendre que les vraies passions ont le pouvoir de réparer l'humain. Souad Jamaï est cardiologue, autrice et metteuse en scène franco-marocaine. Parmi ses ouvrages, fortement inspirés de son expérience de tous les jours, on peut citer Le serment du dernier messager, La croisée des chemins, 2021 (Mention spéciale du Prix Ivoire, 2021).