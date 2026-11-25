Dans ce recueil traduit du géorgien, Andro Dadiani nous entraîne au bord du gouffre. Entre Tbilissi et Batoumi, entre désir et désespoir, ses poèmes fragmentent le narrateur en multiples voix pour mieux révéler une vérité : celle d'un homme qui reçoit depuis trente ans des messages de haine pour avoir osé exister. Poésie homoérotique dans une société patriarcale, confession sans fard d'une identité sous surveillance, Le Purgatoire explore l'épuisement quotidien, les relations toxiques et la quête d'un refuge impossible. Avec une langue crue et lyrique à la fois, Dadiani fait de l'empathie envers les laissés-pour-compte une arme poétique. Un premier acte audacieux dans le paysage littéraire géorgien. Andro Dadiani est un artiste multidisciplinaire géorgien dont l'oeuvre navigue entre mots et images. Sa démarche artistique est une réflexion sur l'identité, la migration et la résilience, où le personnel rencontre le collectif et s'exprime publiquement. Depuis 2017, l'artiste travaille sous pseudonyme et masqué, un moyen pour lui de penser et d'exister librement dans un contexte où la différence est perçue comme une menace. L'artiste réside actuellement en Belgique en tant que réfugié politique.