Nos forêts souffrent... Qui les défend ? Tous les yeux étaient tournés cet été vers les mégafeux. Climat, monocultures : l'origine de ces catastrophes n'a rien de naturel. Un an après le succès du Mal des montagnes, Reporterre et La Revue Dessinée s'associent à nouveau pour un recueil d'enquêtes en bande dessinée qui documente les menaces pesant sur nos forêts et part à la rencontre de celles et ceux qui se battent pour les protéger. Les reportages : Massacre à l'abatteuse - Coupes rases, monoculture et vision à court terme : la sylviculture industrielle plante le décor. La gueule de bois - Notre forêt brûle, mais les incendies ne sont qu'un symptôme d'une crise climatique fatale pour les écosystèmes. Taillés à la hache - Maltraités par les réformes, les agents de l'Office national des forêts voudraient retrouver la raison d'être de leur métier. Ecran de fumée - Le secteur florissant de la biomasse fait feu de tout bois, au risque de réduire en cendres les derniers poumons verts de la planète. Les chroniques : Sens dessus dessous - Comment les arbres cultivent leurs propres ressources pour interagir avec leur environnement. Un trésor millénaire - Le rêve pas si fou de voir renaître une forêt primaire. La belle coupe - Prélever du bois, oui, mais avec délicatesse. La lutte des cimes - Du haut de leur grand arbre, ils entravent les abattages. Forêt furieuse - En 1829, dans l'Ariège, éclate la guerre des Demoiselles. Au scénario : Gaspard d'Allens, Vincent Lucchese, Erwann Manac'h Au dessin : Laurent Bonneau, Théo Calméjane, Lorena Canottiere, Jérémy Capanna, Lilian Coquillaud, Lorène Gaydon, Iwan Lépingle, Adèle Maury. Couverture : Hugues Micol