Du XVIe au XXe siècle, le corps humain demeure l'un des grands sujets de l'art occidental. Tour à tour idéalisé, mesuré, disséqué, observé d'après le vivant puis libéré des canons académiques, il accompagne l'histoire de la figuration et des savoirs artistiques. A travers lui se nouent les questions de la beauté, de la connaissance, de l'enseignement et de l'expression des passions humaines. Richement illustré, cet ouvrage propose une traversée visuelle et sensible des multiples façons dont les artistes ont étudié, analysé et réinventé le corps. Dessins, estampes, sculptures, traités d'anatomie, modèles pédagogiques et oeuvres contemporaines révèlent la richesse exceptionnelle des collections dijonnaises autour de trois grands axes : l'antique, l'anatomie et le modèle vivant. Exposition du 04. 12. 2026 au 29. 03. 2027, au Musée des Beaux-Arts de Dijon.