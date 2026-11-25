Plongez au coeur de la sagesse antique avec L'Alphabet grec divinatoire, un outil divinatoire issu des traditions hellénistiques. Hérité d'inscriptions découvertes en Asie Mineure, il associe chacune des vingt-quatre lettres grecques à un message oraculaire transmis par les dieux. Que vous soyez débutante ou praticien.ne confirmée, cet ouvrage vous guidera pas à pas dans l'exploration de cet héritage divinatoire millénaire : apprentissage des lettres, méthodes de tirage, interprétations détaillées, correspondances mythologiques, planétaires et symboliques... Représentées sur des cartes conçues pour des tirages simples et intuitifs, les lettres deviennent autant de portes ouvertes sur les forces divines, invitant à réfléchir, agir et cheminer avec plus de clarté. Un compagnon précieux pour consulter les dieux, affiner votre intuition et renouer avec la profondeur spirituelle de la Grèce antique.