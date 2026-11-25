Cette publication est consacrée aux vêtements du pauvre et du mendiant, qui souvent font scandale et cristallisent des problématiques sociales, morales et esthétiques. Guenilles, haillons, trous, taches, vêtements reprisés, vêtements de travail et vêtements religieux : l'habit du pauvre et celui du mendiant apparaissent fréquemment dans la littérature et dans l'art, de l'Antiquité à nos jours. Ce volume, issu d'une journée d'étude co-organisée par la Sorbonne et la LSRS en juin 2023, s'articule autour de trois axes : le thème des vêtements du pauvre et du mendiant dans la littérature et sa reprise au cinéma ; l'habit des philosophes et l'habit en philosophie ; et la resémantisation des guenilles dans la mode actuelle.