"Développer son goût - la vraie quête derrière la formation d'un style vestimentaire -, c'est prendre sa vie en main". JORDAN MAURIN @MENSWEARPLEASE - Des repères essentiels pour construire une allure qui vous ressemble - Un répertoire des pièces formelles et casual indispensables et les clés pour les porter avec justesse - Des fiches pour reconnaître les matières, les coupes et les détails d'un vêtement de qualité - Des tutoriels pour ajuster, entretenir et faire durer vos pièces préférées