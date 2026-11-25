Pour la première fois, l'intégrale complète de Mattéo, la série phare de Jean-Pierre Gibrat ! Récit romanesque de haute tenue, composé de six époques, Mattéo raconte la destinée singulière d'un homme qui, de la guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la révolution russe, le Front Populaire et la guerre d'Espagne, traversera époques tumultueuses et passions exacerbées... Mattéo sera de toutes les guerres, celles qui auront embrasé les premières décennies du XXe siècle en mettant à mal son pacifisme militant, comme celles qui meurtriront son coeur d'amoureux éconduit. Plus de 40 pages de bonus, de textes et d'illustrations inédites, spécialement réalisés par l'auteur.