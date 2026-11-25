A l'occasion du Bicentenaire de la photographie, le GrandPalaisRmn et la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie se sont associés, avec le soutien du ministère de la Culture, pour proposer des expositions clés en main partout en France. Dans la lignée du Plus grand musée du monde... qui tient dans la poche, cet ouvrage propose une sélection de 100 chefs-d'oeuvre de la photographie issus des fonds de l'Agence photographique du GrandPalaisRmn. Présentées par thématiques, les oeuvres sont accompagnées de notices bilingues offrant au lecteur autant de points de repère et de clés de compréhension. Grâce à son format poche qui rend la consultation aisée, cet ouvrage constitue une véritable histoire de la photographie sur notre territoire, depuis les pionniers comme Nadar ou Frédéric Boissonnas jusqu'aux grands noms de la modernité André Kertesz, Eli Lotar, Willy Ronis, Ilse Bing, Lucien Clergue, Marcel Bovis...