Derrière un réel aux contours parfois flous se niche un univers onirique qui nous habite malgré nous. Dans ces vingt histoires - à déguster lentement mais sans modération -, l'illusion est partout et l'absurdité de la vie omniprésente. Confrontés à leurs propres limites - la bigoterie, la misogynie, l'avidité et bien d'autres - les personnages sont invités, avec tendresse, à se surpasser. Des nouvelles qui dégagent un humour où l'irréel révèle le réel. Ecrivain marocain francophone reconnu, Moha Souag a été professeur de français en zones désertiques. Profondément humaniste, son oeuvre se nourrit tant du réel des gens ordinaires que d'une vision décalée de nos travers. Moha Souag déploie son talent dans les genres du roman, de la poésie et, plus particulièrement, comme ici, de la nouvelle. Son travail a été couronné de plusieurs prix, dont celui du Concours de la meilleure nouvelle de langue française en 1991, une distinction internationale décernée par Radio France international.