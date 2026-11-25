Qu'a-t-il bien pu se passer à Nantes, ce samedi de décembre 2018, en pleine manifestation des Gilets Jaunes, pour que Tom considère que sa seule option est de se taire à jamais ? Et surtout, pourquoi décide-t-il, brusquement, un soir, de se confesser à un inconnu rencontré en Martinique ? Ce que Tom recherche depuis l'enfance, c'est une vie paisible et heureuse , la possibilité de l'atteindre se trouve-t-elle cachée au coeur de cette nuit antillaise ? En toile de fond de ce palpitant et sombre récit, l'auteur évoque l'éveil culturel nantais foisonnant des années 90. Né en 1973, Xavier Cùyo vit à Nantes depuis le début des années 90. Passionné d'Histoire, de littérature et de musique, il a collaboré à de nombreux projets culturels et artistiques. Un dernier verre avant la mort est son premier roman.