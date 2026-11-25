Les très épiques mésaventures d'un duo improbable : un chevalier maudit, revenu d'entre les morts, accompagné d'un maître-gobelin particulièrement cynique et rusé. Alastor poursuit sa route. Il se dirige vers la Forteresse Noire, non par devoir ni par prophétie, mais mû par une volonté irrépressible : revoir Lilith et s'autoriser enfin à déposer les armes. Sur le chemin, les vestiges de la Sombre Garde refont surface à travers des lieux oubliés, des rites anciens et des héritages que nul ne devrait réveiller sans en assumer le poids. Entre initiations imprévues, alliances ambiguës et choix irréversibles, la marche d'Alastor devient celle d'un homme confronté aux conséquences ultimes de ses désirs. Car certaines fins ne sont jamais des repos, mais les prémices d'une autre voie. Epopée grinçante et mélancolique, Alastor de SombreGarde revisite les mythes chevaleresques à la manière d'un Don Quichotte gothique, où l'ironie perce jusque dans les ténèbres. Alastor de SombreGarde, un récit complet en 2 tomes