Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, intrigue et rythme la vie sur terre, notamment par son influence certaine sur les marées, les cultures, la pousse des cheveux ou encore les naissances... Mais au-delà de ces aspects, c'est toute la place de la Lune dans notre société que nous révèle l'auteur dans cet ouvrage complet et détaillé : la Lune dans la mythologie et les légendes, son importance dans la tradition astrologique, les rites magiques et les symboles qui lui sont associés ou encore les révélations de la science moderne sur ses pouvoirs réels... Un ouvrage clair, complet et détaillé sur la Lune : histoire, mythes originels, légendes, symbolique, réalité scientifique... ; des conseils pratiques et accessibles pour bénéficier de son influence au quotidien, sur la taille des arbres ou la cueillette des champignons, mais également sur notre santé et notre bien-être émotionnel.