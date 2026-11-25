Concarneau, septembre 62. Jeannot entre au collège dans un pensionnat de la région. Tout va bien, oubliés ses comportements pour le moins étranges de l'été 57. Il y aurait lieu toutefois d'être inquiet, quand on sait que l'endroit a tout d'un univers à la Dickens, avec son surgé psychopathe et un pion pédophile. Quatre ans plus tard Il retrouve sa maison, mais quelque chose cloche. Au point de raviver les pulsions meurtrières de sa petite enfance, au son de Paint It black des Stones. Pile, en pleine fronde soixante-huitarde. Tel un détonateur amorcé, l'oeil collé au trou dans son grenier, à scruter la baie dans une apnée sans fin. Il partira alors en croisade, dans une quête illusoire d'herbe verte, d'autre chose. Se relevant après chaque chute avec constance et obstination, une femme pour le sortir du trou... ou pour l'y plonger. La fragilité du débutant peut-être, ce garçon so delightful lui glissaient-elles du regard.