Docteur Orphée est une jeune psychiatre qui nous entraîne dans le quotidien d'un service de psychiatrie générale. A travers les histoires de trois patients particulièrement émouvants, elle nous dévoile la complexité de la prise en charge de la maladie mentale. En dépit des tensions entre collègues, des limites de l'institution et des doutes qui l'assaillent, elle cherche le chemin d'une psychiatrie humaine et éthique. La relation avec les patients, parfois drôle, souvent accablante mais toujours criante de vérité, fait inlassablement écho à sa souffrance personnelle. Chaque vendredi dans le cabinet de son psychanalyste elle cherche à se délester du poids de ses propres traumas. En s'évertuant à soulager la douleur d'autrui, parviendra-t-elle seulement à apaiser la sienne ?