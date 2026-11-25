Etre père est une tâche exigeante qui révèle la fragilité des âmes sensibles. Même lorsqu'on a échoué à incarner la figure paternelle idéale, l'instinct de protéger les siens demeure. Lorsque l'inéluctable survient, il pousse à affronter l'impossible avec la détermination de rendre le possible accessible. Dans ce roman captivant, Haleh Rafi raconte l'histoire d'un homme en quête de rédemption, marqué par ses échecs mais prêt à devenir un héros face à la tragédie. A travers une écriture incisive, mêlant cynisme et vérité, elle explore les tourments d'un père et les liens complexes qui l'unissent à sa famille. Ce récit poignant plonge le lecteur dans un tourbillon de doutes, où amour et culpabilité s'entremêlent. Avec lucidité, l'auteure met en lumière les contradictions de la paternité et, au-delà, celles de la condition humaine. Plus qu'un récit familial, "Le père" est une réflexion universelle sur l'amour, l'échec, la résilience et la quête de sens. D'une force saisissante, ce roman explore la complexité des relations humaines et laisse une empreinte durable sur son lecteur.