Enfoncés dans les flots jusqu'à la ceinture, au milieu du désastre, ou naviguant à vue sur une frêle barque à l'équilibre trompeur : les personnages de couverture du n°54 ressemblent fort à des avatars de nos vies chahutées, pataugeant dans un monde qui prend l'eau de toute part et où l'on n'y voit plus très clair. La chronique de notre quotidien est devenue une équation à multiples inconnues qui traversent ce numéro. Et, alors que nous tâtonnons en quête de repères, voilà que s'avancent l'année 2027 et de nouvelles incertitudes, électorales cette fois... Mais, même encerclés par les catastrophes, une lueur peut encore nous aider à retrouver notre chemin dans la pénombre. Des démarches porteuses d'espoir sont rapportées dans ce numéro ; elles viennent rappeler que, même au beau milieu de l'inondation, la beauté existe. Il n'y a parfois qu'à lever les yeux. Au sommaire du n°54 : Un monde sans assurances - La multiplication des catastrophes climatiques fait vaciller le système d'indemnisation des sinistres. Au risque de voir des territoires devenir inhabitables. Une étincelle dans la nuit - Un programme unique en France combat la haine à la racine. Emportés par la foule - Berceau du tourisme de masse dans les années 1970, Majorque souffre aujourd'hui de tous ses excès. Le boulet russe - A des milliers de kilomètres du front, la guerre en Ukraine prolonge sine die l'escale de marins pris dans la toile des sanctions. Le sport au défi - Un choc, un trou noir et, parfois, des séquelles à vie. Les commotions cérébrales sont encore trop souvent banalisées chez les sportifs et amateurs. A qui profite la prise ? - Ou comment des fournisseurs d'électricité ont engrangé des profits colossaux en vendant une énergie qu'ils ne produisent pas.