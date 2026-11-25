Souhaitez-vous mourir en paix ? Quelle que soit la réponse que vous donnez à cette question, elle touche à l'une des aspirations les plus profondes de tout être humain. Mais comment y parvenir ? Aujourd'hui, la mort est devenue un sujet que l'on évite. On la relègue à des démarches administratives, obsèques, transmission, sans jamais oser la regarder en face. Elle est le nouveau tabou. Et pourtant, c'est la seule certitude de notre existence. Et si, au lieu de la fuir, nous apprenions à l'apprivoiser ? Car une évidence s'impose : bien vivre conduit à mourir en paix, et se préparer à mourir transforme profondément notre manière de vivre. Les deux sont indissociables. Dans cet ouvrage, vous découvrirez trois conditions essentielles pour avancer sur ce chemin. Simples, concrètes, elles sont accompagnées d'exercices pour les intégrer pleinement dans votre vie. Ces clés ouvrent un espace nouveau : celui de la joie du coeur, de l'ouverture aux autres, et d'une paix intérieure durable, ici et maintenant, comme au moment de votre dernier souffle. Et si vous osiez... être plus heureux, plus aimant, plus vivant ? Et si vous cultiviez dès aujourd'hui la compassion et la sérénité qui vous accompagneront jusqu'au bout ? Et si tout commençait maintenant ?