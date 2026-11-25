La rencontre de deux géants Près d'un siècle après son apparition, King Kong demeure un mythe fondateur... Une tragédie romantique et fantastique qui est aussi une allégorie poignante opposant la nature sauvage à une civilisation infatuée, impitoyable et mercantile. A New York une jeune femme affamée et un cinéaste prêt à tout pour réaliser le film de sa vie, se lancent dans une expédition secrète vers une île qui n'existe sur aucune carte... Très vite, l'aventure bascule et Ann Darrow est projetée au coeur d'un monde sauvage où règne une créature terrifiante : Kong. Tandis que la jungle révèle ses monstres oubliés, va naître une rencontre hors du commun, aussi fragile que bouleversante. C'est précisément cette relation improbable entre deux êtres si différents, qui confère à l'histoire sa puissance émotionnelle que Georges Bess magnifie à travers ses somptueuses compositions graphiques en noir et blanc. Avec King Kong, Georges Bess poursuit son exploration magistrale des figures monstrueuses qui hantent la pop culture. Après Dracula, Frankenstein et Notre-Dame de Paris, il nous offre une éblouissante relecture de la novélisation du scénario de King Kong, parue en 1932. Fidèle à son trait puissant, il signe aux côtés de son épouse Pia Bess, un album spectaculaire et moderne, qui prolonge l'héritage de ce personnage emblématique tout en lui insufflant une sensibilité expressionniste qui lui est propre. Ce nouvel opus consacre Georges Bess comme l'un des artistes incontournables de la bande dessinée actuelle.