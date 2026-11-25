BLADES, HEARTBEATS et fans de tous les styles musicaux : célébrez vos artistes préférés de Riot Games avec ce livre collector immersif consacré à leurs plus grandes icônes musicales. Spectaculaires illustrations et témoignages exclusifs composent un ouvrage incontournable. Hip-hop, K-pop, metal ou électro : superfans et superstars se retrouvent pour une célébration unique de l'univers musical de Riot. Redécouvrez les plus grands hits, les styles et les looks légendaires de Riot, accompagnés de nombreuses pièces de collection : posters, stickers, cartes de personnages, tatouages temporaires, nail art, bracelet, et bien plus encore !