Depuis les années 1970, Pierre et Gilles ont construit à deux un univers immédiatement reconnaissable, dans lequel la photographie et la peinture deviennent indissociables. Culture populaire, histoire de l'art, spiritualité, musique et cinéma s'y rencontrent pour donner naissance à des images qui semblent appartenir à un monde plus intense, plus coloré et plus beau que la réalité. Publié à l'occasion du cinquantième anniversaire de leur collaboration, Content : Five Decades retrace l'ensemble de leur parcours dans un ouvrage de plus de cinq cents pages. Le livre rassemble leurs photographies les plus emblématiques, des oeuvres rarement reproduites, des archives personnelles, des documents provenant de leur atelier et des essais qui replacent leur travail dans l'histoire de la photographie et de la culture visuelle contemporaine. Cette rétrospective permet de mesurer la cohérence d'une oeuvre construite pendant cinq décennies, mais aussi sa constante liberté. Derrière l'éclat des couleurs, la beauté des décors et la précision des compositions apparaît une aventure artistique et humaine entièrement partagée. A la fois grande monographie, livre d'art et objet de collection, cet ouvrage célèbre deux artistes qui ont profondément transformé notre manière de représenter la beauté, les icônes populaires et les rêves d'une époque. Avec une introduction exclusive de Laura-Eve Lambert