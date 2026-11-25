Cette édition est réalisée en impression numérique avec une couverture sérigraphiée, le tout cousu à la main. Trois couvertures différentes pour un même texte à l'intérieur. Julie Matlosz nous livre ici un recueil de poésie qui se joue des codes du language avec humour. Elle part d'un constat : les fraises vertes sont des fraises rouges (en devenir) ce qui n'est pas le cas de tous les fruits. De là elle nous emmène toujours plus loin dans l'absurde et la narration. Un recueil drôle, aux couleurs recherchées, à mettre entre toutes les mains.