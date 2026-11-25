Vitruve émettait l'hypothèse que l'origine du langage et celle des premières constructions étaient synchrones, grâce aux échanges autour du feu. Que peut nous révéler alors le terme d'architecture dont l'usage métaphorique est très fréquent aujourd'hui ? Son exercice et sa nature propre sont méconnus. En architecture, la confusion entre la cause et ses effets était déjà dénoncée au XVIIIe siècle par Etienne-Louis Boullée. Ce livre novateur interroge la pratique et la persistance de cette discipline par l'exploration de l'étymologie précise de ses racines et de leurs nuances. S'approchant au plus près du travail spécifique d'architecture, il fait appel à de nombreuses citations détaillées d'auteurs à différentes époques, architectes, théoriciens, philosophes, archéologues, sculpteurs, peintres et écrivains. Il va à la recherche d'un riche réseau sémantique contribuant à relier l'architecture aux enjeux de son exercice. La dimension pédagogique et méthodologique des textes historiques dans leur mise en lien intéressera les professionnels, les chercheurs et les étudiants attentifs au sens de ce métier et de ses études, tout comme les "architecturophiles" .