La Parodie est double. Elle inclut à la fois un micro-essai sur Le Chansonnier de Pétrarque et une contre-histoire express du poème d'amour, qui compresse différents types de sonnet, comme autant de gaines rythmiques et idéologiques, et en réagence autrement les motifs dans différents feuillets de 1500 signes. Patrice Blouin est écrivain, critique et professeur d'histoire des idées en école d'art. Il co-dirige la collection Le Moteur Amour avec Camille Vacher. En français du XVIIIe, le terme de "parodie" désigne un texte conçu pour être chanté sur un air déjà connu. Et ce sens historique convient surtout. Les airs déjà connus ce sont ici les "petites musiques" de Ronsard, Pétrarque, Baudelaire ou Shakespeare dont les paroles originales ont été transformées par une sorte de machine obstinée, soumise aux règles de l'esprit nouveau, mais habitée aussi par d'autres questions plus anciennes et plus irrémédiables.