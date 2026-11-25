Cet ouvrage propose un apprentissage structuré et progressif des pratiques énergétiques de guérison. Conçu comme un guide pratique et inspiré, il accompagne pas à pas le lecteur dans l'exploration des principes fondamentaux du travail énergétique, en lien avec la présence lumineuse de l'Archange Raphaël. A travers douze chapitres, le livre aborde des notions essentielles à l'harmonisation énergétique, comme le pouvoir vibratoire du Rayon Vert et de la Lumière Divine, le potentiel régénérateur du corps physique, l'équilibre émotionnel, les outils vibratoires de la nature ainsi que la puissance des cristaux, des affirmations, des visualisations, des prières et des invocations. Chaque section propose des repères clairs, pratiques guidées et des outils concrets pour accompagner le lecteur dans son désir de changement et d'éveil spirituel, facilitant ainsi une compréhension vivante de l'énergie de guérison, tout en encourageant une présence intérieure, une ouverture du coeur et une élévation de la conscience. L'approche renforce la sensibilité intuitive et soutient l'intégration des enseignements pour offrir une base solide à quiconque souhaitant s'engager sur le chemin de l'exploration de la guérison spirituelle. Sous les ailes de l'Archange Raphaël s'adresse à toute personne en recherche d'outils concrets et de repères pour cheminer vers une guérison intérieure, en lien avec la sagesse spirituelle de l'Archange Raphaël.