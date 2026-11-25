Entre oeuvres d'art et sombres desseins, retrouvez toute la puissance d'une série culte enfin en intégrale Un soir d'ivresse, deux riches noceurs décident de se jouer d'un jeune homme pauvre en le façonnant à leur guise, comme une oeuvre d'art vivante. Leur choix se porte sur le jeune Victor. A leurs côtés, le jeune homme va découvrir des plaisirs insoupçonnés derrière les murs de la plus prestigieuse maison close de Vienne. Un monde de volupté et de raffinement s'ouvre à lui. Un monde dans lequel il y a la merveilleuse Mathilde. Un monde qui n'est pas le sien. Quel sera le prix à payer pour que le rêve se poursuive ? Sur fond d'art nouveau, Wilfrid Lupano - scénariste incontournable du paysage BD - écrit une réflexion sociologique et humaniste, sublimée par la délicate finesse du trait de Yannick Corboz. Réunis pour la première fois dans une intégrale soignée qui comprend une couverture inédite et un cahier graphique de 16 pages, redécouvrez les 4 tomes de ce thriller haletant !