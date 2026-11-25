Créé au XIXe siècle par le mage Edmond, figure majeure de l'occultisme, puis transmis au public par le célèbre voyant Belline, ce tarot d'exception s'inscrit dans une lignée initiatique où se croisent symbolisme, astrologie, numérologie et métaphysique. Bien plus qu'un outil de divination, il constitue un véritable langage codé de l'organisation spirituelle du monde. Composé de 78 cartes articulées en deux ensembles indissociables, le Grand Tarot Belline déploie une architecture unique : les 22 premières cartes révélant les grandes étapes du chemin intérieur, suivies de 56 cartes réparties en familles symboliques qui en affinent la lecture et en prolongent les enseignements. Dans cet ouvrage, Laurence Luyé-Tanet livre pour la première fois une exploration complète et approfondie du jeu : histoire, fondements métaphysiques, structure détaillée, décryptage des symboles, interprétation des 78 cartes et méthodes de tirage. Un guide précieux pour entrer pleinement dans la compréhension et la pratique de ce tarot hors du commun et une référence indispensable pour tous ceux qui souhaitent en percer les mystères et en révéler la puissance.