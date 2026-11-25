Ortensia Gamba, 56 ans, détective en retraite, sort rarement sans ses deux paires de lunettes et son spray au poivre. Elle pense à voix haute, oublie les noms, confond les affaires de Simenon avec la vraie vie. Quand la veuve du quatrième étage lui confie une mort vieille de dix ans - un homme retrouvé noyé dans vingt centimètres d'eau -, Ortensia replonge dans Turin et dans ses propres brumes. Entre la colline des familles puissantes et les rives glacées du Pô, elle suit des pistes à moitié effacées, comme ses souvenirs. Car sous la brume, les vérités ne disparaissent jamais. Elles attendent. Un roman noir tendre et singulier, où l'oubli devient une forme d'enquête, et la démence, une lucidité à part entière. Livio Milanesio est écrivain, dramaturge et enseignant italien. Ses romans et nouvelles ont été publiés en plusieurs langues. Il coordonne le programme de Communication Design à l'IAAD de Turin.