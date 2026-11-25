Jeune institutrice, Marie a vingt et un ans lorsque la guerre éclate et qu'elle regagne Goulveren, petit village du Finistère, pour y aider ses parents. En l'absence du frère aîné, engagé dans la marine, le travail sur la terre ne manque pas. Alors Marie rivalise d'efforts, comme tant de femmes dont les époux ont été réquisitionnés. Lorsque retentit sur les ondes l'appel du 18 juin, suscitant autant d'interrogations que d'espérances, Marie décide de résister et de guider, depuis le rivage, ceux qui cherchent à passer en Angleterre. Elle rencontre ainsi Jeff, un Anglais blessé qu'elle soigne en secret et dont elle s'éprend. Elle n'en oublie pas pour autant François, son compagnon d'enfance parti à la guerre, le fiancé silencieux dont elle attend le retour. Comme les bateaux sur les vagues, parfois, le coeur chavire. Pour Marie, cependant, la douloureuse aventure ne fait que commencer...