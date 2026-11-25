De Sappho à Catulle, d'Homère à Ovide, des dialogues de Platon aux graffitis de Pompéi, les voix qui célèbrent les passions queers pendant l'Antiquité sont nombreuses. Amours ardentes ou contrariées, passions tendres, relations charnelles, liaisons violentes ou épanouissantes, cette anthologie aussi érudite que sensuelle rassemble des récits, poèmes et fragments pour célébrer une histoire foisonnante du désir, dans toute sa diversité. Infusés de miel, Juventius, tes yeux d'or, doux aussi quand j'y presse mes lèvres : trois cent mille baisers n'y suffiraient pas.