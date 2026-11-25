"Les femmes seront vraiment les égales des hommes le jour où, à un poste important on désignera une femme incompétente". C'est cette phrase que Françoise Giroud, ancienne secrétaire d'Etat à la Condition féminine puis ancienne ministre de la Culture, confie à Danielle Thiéry lorsque celle-ci réussit le concours de commissaire de police, en 1976. Dans un livre de témoignages croisés, Danielle Thiéry, l'une des premières femmes commissaire divisionnaire de police en France, évoque les femmes flics. Celles qui ont ouvert la porte d'un monde masculin à l'extrême, la police, dont on disait, il n'y a pas si longtemps encore, qu'elle était "un métier d'hommes" . A partir de sa propre expérience, elle revient sur l'histoire de ces policières pour éclairer le chemin parcouru et regarder ce qu'il en est aujourd'hui. Cette fresque vivante est illustrée par les mots de femmes flics tous grades et âges confondus. Qu'elles soient "précurseuses" , connues ou plus discrètes mais toutes aussi importantes les unes que les autres, elles se battent souvent dans l'anonymat pour conserver leur place, faire valoir leurs compétences et leur capacité, sinon leur droit, à occuper les postes les plus élevés de la hiérarchie. "En ce jour d'avril 1970, nous, les nouvelles venues à la police, allons leur montrer que les hommes au boulot, les femmes au fourneau, les hommes à la belote, les femmes à la popote, c'est fini, out, de l'histoire ancienne... " Danielle Thiéry est connue pour être l'une des premières femmes commissaire divisionnaire de police en France. Elle a reçu le prix du Quai des orfèvres en 2013. Elle est l'auteur du livre BRI, Histoire d'une unité d'élite (Mareuil Editions).