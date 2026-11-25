Depuis les premières explosions atomiques de 1945, de nombreux témoignages venus du monde entier rapportent la présence de phénomènes aériens inexpliqués à proximité de sites nucléaires militaires ou civils. Bases stratégiques, silos de missiles, centrales, installations sensibles : certains des dossiers les mieux documentés de l'histoire de l'ufologie impliquent des témoins hautement qualifiés - pilotes, militaires, personnels techniques ou scientifiques. Didier Gomez et Stéphane Royer rassemblent dans cette enquête une vaste documentation internationale sur une question dérangeante : existe-t-il un lien entre l'apparition de l'ère nucléaire et l'intérêt manifesté par le phénomène ovni pour cette technologie ? Simple coïncidence statistique ? Surveillance extérieure ? Forme d'avertissement ? Sans imposer de réponse définitive, les auteurs analysent les faits, confrontent les témoignages et ouvrent une réflexion essentielle sur notre rapport à une technologie capable de transformer l'avenir de l'humanité. Une enquête de référence sur l'un des dossiers les plus troublants de l'ufologie contemporaine.