Prêtre, théologien et chercheur reconnu pour ses travaux sur la conscience et la survivance, François Brune propose dans cet ouvrage une relecture profonde du mystère central du christianisme : la Passion du Christ. Pourquoi le salut de l'humanité devrait-il passer par la souffrance et la mort du Christ ? Faut-il vraiment imaginer un Dieu exigeant un sacrifice pour pardonner aux hommes ? A travers une analyse historique et théologique rigoureuse, François Brune interroge certaines interprétations occidentales traditionnelles et retrouve une autre voie, présente depuis les origines du christianisme : celle d'un Dieu dont le message premier est l'Amour et la transformation intérieure. Loin d'un rejet de la foi, ce livre est une invitation à retrouver le sens vivant du message du Christ, au-delà des habitudes, des peurs et des représentations héritées. Une oeuvre majeure d'un auteur qui a consacré sa vie à explorer les liens entre spiritualité, conscience et éternité.