La générosité des bodhisattvas l'emporte grandement sur la nôtre ? : non seulement elle n'attend rien en retour, mais elle est prête aux plus grands sacrifices. Dans ce livre, les Maîtres nous la dépeignent, mais ils nous enseignent aussi une générosité plus humble, à notre portée, que nous pouvons dès maintenant mettre en oeuvre. Pour illustrer la générosité totale des bodhisattvas, nous avons puisé dans les récits légendaires des héros du bouddhisme, ainsi que dans des faits ancrés dans l'Histoire. Pour les compléter, nous y avons ajouté des textes du christianisme, et d'autres tirés de chefs-d'oeuvre de la littérature. Le tout, rehaussé de dessins précieux, nous offre une véritable source d'inspiration.