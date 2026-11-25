NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Copenhague, city trip dans la capitale scandinave du design et de la gastronomie Copenhague se révèle en quelques jours comme une capitale à la fois royale, créative et profondément humaine, où chaque quartier réserve ses propres atmosphères et ses propres adresses. Ce city trip vous aide à optimiser votre temps, à construire un itinéraire efficace et à repérer les expériences locales qui font la différence entre un séjour ordinaire et un court séjour vraiment mémorable. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose : - Des itinéraires variés entre Nyhavn, le palais de Christiansborg, le quartier de Vesterbro, le Tivoli et le musée national : des parcours pensés pour relier les sites incontournables, les quartiers tendance et des adresses plus confidentielles qui enrichissent le séjour en quelques jours. - Des expériences immersives : vélo dans les rues de la ville, marché de Torvehallerne, brasseries artisanales du quartier Norrebro et baignade dans les ports urbains pour ressentir le rythme de vie copenhagenois au quotidien. - Un regard historique et culturel : monarchie la plus ancienne d'Europe, ville d'Andersen et de Kierkegaard, pionnière du design scandinave et de l'architecture contemporaine - des repères précis qui donnent du sens à chaque visite. - Des conseils pratiques et locaux : aéroport, métro, Copenhagen Card, hébergements bien situés, budget journalier et astuces concrètes pour organiser un court séjour fluide et sans improvisation. - Un plan détachable, des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : plan clair du centre, restaurants du Vesterbro, cafés de Norrebro et bonnes adresses vérifiées sur place pour profiter de chaque heure disponible. Avec Petit Futé, ce city trip Copenhague s'adresse aux voyageurs attirés par l'histoire nordique, la culture, l'architecture et les courts séjours bien organisés et efficaces.