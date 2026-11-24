Ils sont dangereux. Elle devrait les fuir. Mais certaines ténèbres attirent irrésistiblement la lumière. Albane pensait commencer une nouvelle vie en intégrant l'administration pénitentiaire. Forte, disciplinée, décidée à faire ses preuves, elle ne s'attendait pas à croiser la route de trois détenus aussi fascinants qu'inquiétants : Malachie, Kahill et Luciano. Eux n'ont rien de prisonniers ordinaires. Derrière leurs regards brûlants et leur calme apparent se cache une vérité bien plus sombre : tous trois ont été piégés, trahis, puis enfermés pour être réduits au silence. Et ils sont prêts à tout pour sortir de là. Dans l'univers clos et oppressant de la prison, les frontières se brouillent. Entre jeux de pouvoir, désir interdit et secrets mortels, Albane s'approche trop près du danger. Car ces hommes ne veulent pas seulement la séduire... ils comptent bien l'utiliser.