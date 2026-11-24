Ce livre a pour but de faire découvrir et comprendre les mathématiques aux plus curieux. Il détaille de nombreux aspects mathématiques tout en présentant les scientifiques qui en sont à l'origine. A travers l'histoire du personnage de Lucine et de sa passion grandissante pour les mathématiques, l'ouvrage pose le cadre d'une exploration des travaux des mathématiciennes et mathématiciens les plus illustres. Sophie Germain, Léonard Euler, Léonard de Vinci mais encore Alan Turing, tous ces grands noms des mathématiques sont abordés au fil des chapitres. Rédigé par une équipe de chercheurs, formateurs et vulgarisateurs, le livre propose également divers ateliers pratiques - à découvrir au fil de la lecture - pour étudier et comprendre pas à pas comment les mathématiques s'ancrent dans notre quotidien. Certains chapitres proposent des renvois directs aux vidéos YouTube disponibles sur les chaînes respectives des auteurs. De quoi permettre à chacun de progresser en mathématiques de façon ludique et à son propre rythme !